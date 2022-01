Andere artikelen







Zo gebeurde het iedere vrijdag, warm water werd bij de buurman in de bakkerij gehaald.



En zo is het.

Vroeger.

Heel lang geleden dacht ik waarom denken en praten oude mensen altijd over vroeger. Nu ben ik zelf zover, ik denk en praat over vroeger. Waarom? Jong en kind zijn is de mooiste tijd van je leven. Ik woonde aan de rand van een bos, dat was ons domein.In bomen klimmen en hutten bouwen, makkejannen en meikevers zoeken, salamanders vangen ga zo maar door, dat is mijn vroeger.

Nu kijk ik naar de jeugd, die zullen later ook een vroeger hebben. Ze mogen niet meer in het bos spelen. Wat dan? De selfies zijn allang verdwenen, nieuwe technieken hebben alles achterhaald.

Toch zullen ze ook een vroeger hebben, of die zo mooi zal zijn als die van mij en mijn tijdgenoten?? Het moet wel want vroeger blijft altijd bestaan.

Theo











De melkboer komt aan de deur, bij ons met twee kitten voor zijn wagen.





Niet te geloven die heb ik ook nog gehad.







Marianne.1 10 feb 2017 16:35 Erg leuk stukje, tja, we hebben meer verleden dan toekomst. In zo'n teil zijn mijn kinderen ook nog geweest.